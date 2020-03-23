В борьбе с коронавирусом Вятрович обнаружил антиукраинский заговор

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На внеочередном заседании украинского парламента по борьбе с коронавирусом депутаты рассмотрят законы, якобы направленные на уничтожение украинского информационного пространства.

Об этом своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ниже – перечень шагов по зачистке информационно-культурного пространства от украинского языка, контента и всех механизмов защиты информационной безопасности.

Эти предложения внесены в рабочую группу, что записаны в проекте закона о борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса. Якобы от имени комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики! На самом деле комитет этих антиукраинских предложений не одобрял и не рассматривал.

На скринах – только часть из 23 страниц этого документа, который является проектом полному уничтожению украинского информационного пространства. Среди главных новаций «для защиты от коронавирус»:

Остановить действие ч.1 статьи 9 «Защита интересов и национального телерадопроизводства» в законы о ТВ и радиовещании. Приостановить действие статьи 10 этого же закона, которая предполагает 75% украинского языка в телеэфире и дублирования на украинском языке всех иностранных фильмов. Очевидно, именно украинский язык мешает преодолеть коронавирус. Позволить телерадиоорганизациям не придерживаться условий лицензий и отменить за это штрафные санкции. Приостановить действие статьи 15 Закона «О кинематографии», запрещающей демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, которые распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в Список лиц, угрожающих национальной безопасности. Улавливаете связь с коронавирусом? Отложить до 2024 года введение в действие статьи 23 закона о языке «Государственный язык в сфере культуры». Очевидно, русификация культуры – лучшее средство борьбы с коронавирусом на ближайшие 5 лет?! Увеличение доли украинского языка на телевидении и радио отложить до 2026 года. Очевидно, нынешняя власть рассчитывает бороться с коронавирусом (а заодно – с украинским языком) долго и упорно.

Те, кто пытается пропихнуть этот план разрушения украинского информационного пространства в законодательство – играют с огнем. Мы не допустим уничтожения нашего языка и нашего государства, и ни один карантин или чрезвычайное положение не спасет власть, которая посмеет это сделать», – пообещал Вятрович.

В свою очередь, депутат рады Владимир Арьев, комментируя данные инициативы, пригрозил Зе-команде и посоветовал не играть с огнём.

«Эти вещи ничего общего с эпидемией не имеют. Трогать щекотливые вопросы сейчас, как это делают ватные слуги – это политическое мародерство. А с мародерами в такие времена разговор должен быть соответствующим.

Поэтому, очень советую не испытывать терпение и призываю Дмитрия Разумкова немедленно остановить опасную игру некоторых коллег с огнем!», – написал парламентарий в соцсети.