В борьбе за голоса непроходной Гройсман решил задобрить Епифания

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Накануне выборов премьер-министр Украины и лидер партии своего имени Владимир Гройсман встретился с главой подчиняющейся Константинополю новосозданной, но пока что непризнанной в православном мире Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием. Как сообщает сайт ПЦУ Рomisna.info., встреча состоялась по случаю передачи в пользование ПЦУ помещения в центре Киева, которое, по плану, будет административным зданием, передает корреспондент ПолиитНавигатора.

Сообщается, что решение о передаче здания было принято за несколько дней до выборов – 17 июля во время заседания правительства.

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Во встрече также приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук и лдин из лоббистов ПЦУ- идущий в новую Раду по спискам партии Гройсмана нардеп от Народного фронта народный депутат Украины Виктор Еленский, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности.

“Православная церковью Украины теперь имеет возможность для своей деятельности не только в храмах, но и в административном здании. Сейчас идет процесс становления Церкви, поэтому Правительство приняло решение передать помещение “, – сказал Владимир Гройсман.

Епифаний назвал это решение “историческим” и выразил благодарность украинскому правительству.

«Прежде спасибо за действительно такое историческое решение для нашей Православной Церкви Украины. Это показывает, что Вы – человек слова», – сказал Епифаний, образаясь к Гройсману.

Пользователи соцсетей пишут, что речь идет об одном из админзданий, находящихся сейчас на балансе Минагрополитики. Очевидно, таким образом Владимир Гройсман, чтя партия “Украинская стратегия” не проходит в парламент из-за низких рейтингов, рассчитывает получить дополнительные голоса среди приверженцев ПЦУ.

Напомним, в настоящее время из-за разрыва с основателем УПЦ КП Филаретом, сохранившщим за собой контроль над большинством киевской недвижимости этой религиозной организации, киевская митрополия ПЦУ выгуждена прозябать в нескольких комнатах при Михайловском Златоверхом монастыре Киева.