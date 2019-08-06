В борьбе за кресло Супрун одним претендентом стало меньше

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель киевской клиники «Борис» и новоизбранный нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения», — сказал Радуцкий на пресс-конференции.

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«У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы».

Он заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где его первоочередной задачей будет принятие парламентом 65 законопроектов.

Кроме того, Радуцкий планирует до 1 сентября предоставить результаты аудита медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.

«Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд», — заявил он.

Интересно, что сегодня же в СМИ появилась информация о продаже 100% клиники «Борис» медицинской сети «Добробут». О закоытии сделки сообщило издание Liga.net.

«Покупка клиники „Борис“ наилучшим образом ложится в нашу долгосрочную стратегию. Это позволит создать самую большую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов», — прокомментировал покупку Олег Калашников, гендиректор «Добробута».

Стоимость сделки не разглашается.