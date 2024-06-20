«В борделе новая койка»: Рада проголосовала за создание военной полиции

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Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о военной полиции для поддержания порядка в армии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Предполагается, что ВП будет комплектоваться за счёт ВСУ и не сможет превышать 1,5 процента их численности.

Однако противники нововведения указали, что на Украине нет военных судов и военной прокуратуры. Поэтому военная полиция рискует превратиться в очередную силовую карательную структуру – без права на защиту обвиняемых в военном суде.

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«Этот законопроект, по сути, предусматривает репрессии и затыкание рта военнослужащим. Нет военной юстиции, и вместо того, чтобы предлагать комплекс, чтобы начать с того, чтобы все было вместе – военный прокурор, военные суды и далее военная полиция, вы начинаете с того, что хотите сделать военное ГБР, которое будет кошмарить военнослужащих. Вы тут такого напихали, что по сути это будет удар по армии. Остановись! Дронов нет, фортификаций нет, обеспечения нормального нет, мобилизация по сути вами всеми сорвана, а вы еще хотите сейчас ударить по военным», – заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко.

«Если создавать систему, должна быть система, и голосовать это надо вместе, в пакете: военная полиция, военная прокуратура, военные суды. Все остальное-это очередное создание еще одного органа, где будут всё ещё сидеть ваши парни и покупать себе и своим девочкам «порше» и поместья», – добавил он.

Парламентарий Анатолий Бурмич вообще сравнил инициативу с известными манипуляциями в борделе.

«Это перестановка, как в одном заведении, коек, а надо менять персонал. Ничего не дает. Надо усиливать работу прокуратуры, надо усиливать работу военной контрразведки, тогда, может, что-то и будет», – сказал Бурмич.

Тем не менее, законопроект в первом чтении поддержали 247 депутатов. В большинстве своём это «Слуги народа» и традиционно присоединяющиеся к ним парламентарии из осколков бывшей ОПЗЖ, а также неожиданно для противников инициативы – «Батькивщина».