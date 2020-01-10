10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
В Босфоре турецкая лодка столкнулась с российским танкером
Трое турецких моряков пропало без вести после столкновения их рыболовецкой лодки с российским танкером в районе пролива Босфор.
Об этом сообщает «Haberturk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Инцидент произошёл в 6:30 утра по местному времени близ стамбульского района Сарыер. После столкновения с танкером рыболовецкая лодка затонула.
Троих из шести членов экипажа удалось спасти, еще три человека считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.
Информации о причинах столкновения, пока нет, однако в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.
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