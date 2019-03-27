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27.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Боснии будут судить защитника Донбасса

Прокуратура Боснии и Герцеговины обвиняет гражданина страны, серба по происхождению Гаврило Стевича (на фото слева) в участии в незаконном воинском формировании.

Об этом сообщает портал «РуСербия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что проживающий в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука Стевич в 2014 году выехал из Белграда в Луганск, где принял участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальона «Йован Шевич».

Сообщается, что на Донбассе Стевич воевал как доброволец вместе с другими выходцами из бывшей Югославии.

«Обвинение по статье 162Б УК БиГ (противозаконное создание и участие в иностранных паравоенных и параполицейских формированиях) передано на утверждение Суду Боснии и Герцеговины», – говорится в сообщении.

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