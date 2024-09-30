В Боснии и Герцеговине экстремисты запугивают и выдавливают местное сербское население

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В окрестностях города Сански Мост бошнякско-хорватской Федерации БиГ, где преобладает сербское население, неизвестные осквернили памятник, пострадавшим от турецкого террора в 1835 году. По словам председателя Комитета защиты прав сербов в Федерации Боснии и Герцеговины Хордже Радановича, подобные инциденты происходят в этом энтитете еженедельно.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала РТРС Хордже Раданович отметил, что нападения на репатриантов в ФБиГ — дело в первую очередь, организованных групп, и во вторую – отдельных лиц. Подобные инциденты, которые происходят в Федерации еженедельно, остаются нерасследованными местной полицией. И этом при том, что Комитет по защите прав сербов регулярно направляет запросы в прокуратуру Уна-Санского кантона, пытаясь получить ответы действовала ли по ним полиция, возбуждались ли уголовные дела.

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«К сожалению, такие события стали регулярными, лишь немногие из них доходят до средств массовой информации, поэтому общественность по-прежнему шокирована тем, что такие вещи происходят спустя 29 лет после войны. Мы видим хорошую организацию [таких акций] и локации, в точности совпадающие с теми местами, где сербы пытаются что-то строить или восстановить. В таком подходе к репатриантам Федерация не отстает ни от Косово, ни от Хорватии с точки зрения попирания прав сербов», – подчеркнул председатель Комитета защиты прав сербов в ФБиГ.

Раданович напомнил, что 29 лет назад против сербов в Петроваце, Ключе и Босанском Крупе было совершено ужасное преступление: было сожжено 35 церквей и монастырей, за что до сих пор никто не осужден. И все ждут результатов судебного процесса над бывшим командующим исламистским Пятым корпусом так называемой Армии БиГ Атифом Дудаковичем, командовавшим погромами местного сербского населения, который намеренно затягивается.

«Речь идет об организованных нападениях с целью запугать сербскую общину, отобрать ее собственность и изгнать сербов из этих территорий», – убежден Раданович.