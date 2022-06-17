В Боснии и Герцеговине поддержали признание ЛДНР

17.06.2022  11:29 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Дзен, Донбасс, Политика, Республика Сербская, Россия, Украина
Новости Украины

Боснийские сербы понимают причины, по которым Россия признала республики Донбасса, которым грозила этническая чистка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, посетивший Петербургский международный экономический форум.

Боснийские сербы понимают причины, по которым Россия признала республики Донбасса, которым грозила этническая чистка....

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У него поинтересовались отношением к признанию Росссией независимости ЛНР и ДНР.

«Нам понятны причины, которые сподвигли Россию признать их статус. Когда-то на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина, точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов это образование перестало существовать. И что самое страшное, она была очищена по этническому признаку. Мы предполагаем, что тоже самое планировалось и в отношении ДНР и ЛНР», – сказал Додик в интервью «Известиям».

Именно с этой точки зрения, подчеркнул он, боснийские сербы понимают сложившуюся ситуацию.

«Что касается наших оценок, то мы прекрасно видим, что с 2014 года на территории этих республик страдает местный народ. Поэтому мы поддержим любое решение, которое приведет к миру на этих территориях», – отметил политик.

Также издание поинтересовалось, что ожидает 150 граждан Боснии и Герцоговины, которые, как ранее сообщалось, принимают участие в конфликте на Украине.

«В Боснии и Герцеговине существует закон, который запрещает ее гражданам участвовать в международных военных конфликтах. Предполагается тюремное наказание. Такие меры были предприняты в отношении тех, кто участвовал в конфликте в Сирии.

Поэтому предполагаю, что и в данном случае не должно быть изменений в этой процедуре. Мы, безусловно, видели, что в российско-украинском конфликте участвует много разных сторон, особенно, мы это видели в боях за Мариуполь», – резюмировал Додик.

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