В Боснии и Герцоговине требуют признать результаты референдума в Крыму

08.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик считает Крым составной частью Российской Федерации.

Об этом он заявил в интервью «Известиям, отвечая на вопрос, заинтересованы ли компании в являющейся частью конфедерации Республике Сербской в сотрудничестве с Крымом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым — составная часть вашей страны, и если у меня появится возможность, то я готов посетить полуостров», – подчеркнул собеседник издания.

Также у него поинтересовались, по-прежнему ли он намерен добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины.

«Я считаю, что международное сообщество должно признать результаты крымского референдума. Конечно, если вопрос о статусе полуострова появится на повестке дня в Боснии и Герцеговине, то я, несомненно, поддержу Россию. Но вы должны понимать, что я не один принимаю это решение. Помимо моего голоса всегда требуется еще согласие двух членов президиума. Но для нас очень важно, чтобы решился крымский вопрос и нормализовались отношения между Россией и Западом», – сказал Додик.