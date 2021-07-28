28.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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В Боснии начали преследовать сербов за отрицание «геноцида в Сребренице»

Прокуратура Боснии и Герцеговины уже сформировала несколько дел на основе поправок Верховного представителя по...

Прокуратура Боснии и Герцеговины уже сформировала несколько дел на основе поправок Верховного представителя по БиГ в УК страны, вводящих уголовную ответственность за отрицание «геноцида», приговоров Гаагского трибунала и прославление «военных преступников».

Об этом сообщил пресс-секретарь Прокуратуры Борис Грубешич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Грубешича,  Прокуратура БиГ уже сформировала несколько дел по отрицанию липового «геноцида в Сребренице» на основании сообщений граждан, полученных после решения Валентина Инцко о внесении поправок в Уголовный кодекс БиГ.

Поправки к Уголовному кодексу БиГ, введенные Высоким представителем 23 июля текущего года запрещают отрицание «геноцида» и других «военных преступлений», а также прославление «военных преступников», были официально опубликованы вчера в Официальном вестнике БиГ.

Нарушителям поправок грозит тюремное заключение от трех месяцев до пяти лет. В решении Инцко говорится, что поправки к Уголовному кодексу вступают в силу через восемь дней со дня их публикации на официальном веб-сайте Аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR – Оffice of the High Representative) или через один день со дня их публикации в Официальной газете БиГ.



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