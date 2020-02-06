В Боснии наплевали на санкции США против соратника Додика

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Парламент Боснии и Герцеговины (БиГ) включил в комиссию по надзору за антикоррупционным агентством страны серба Николу Спирича, бывшего премьер-министра, который вместе с членами своей семьи находится в «черном списке» Госдепартамента США.

Об этом сообщает OCCRP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спирич – член палаты народов парламента БиГ от Союза независимых социал-демократов – партии сербского члена президиума БиГ Милорада Додика, который выступает против НАТО и за сотрудничество с Сербией, а также Россией.

США дважды накладывали на Спирича санкции: в 2016 году – «за препятствованию мирному процессу на Балканах» и в 2018 году – по обвинению в «значительной» коррупции. Последние американские рестрикции были введены за несколько недель до парламентских и президентских выборов в БиГ, но не помешали избранию Спирича. Додик тогда заявлял о попытке вмешательства посольства США в избирательную кампанию.

Боснийская Государственная прокуратура несколько раз расследовала выдвинутые против Спирича обвинения, но не приняла никаких решений.