В Боснии сербские квоты в армии заполняют потомками предателей

12.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Командование вооруженных сил Боснии и Герцеговины старается заполнять места для офицеров и военнослужащих, выделяемых для представителей сербской общины, потомками тех, кто в 90-е воевал за сепаратистов против собственного народа.

Об этом сообщает телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заместитель министра обороны БиГ Мирко Околич был вынужден подтвердить, что в армии служат потомки тех сербов, что во время войны 90-х воевали на стороне исламистской Армии Боснии и Герцеговины.

«С тем, что эти люди находятся на выполнении своих задач, на подобных должностях, как и все остальные, нет никаких проблем, – сказал сербский замминистра репортерам. – Правда в том, что они родом из (мусульмано-хорватской) Федерации, и правда, что их отцы служили в Армии БиГ или какой-то другой армии».

Ранее эту проблему озвучивал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, который указал, что существующую 34-процентную сербскую квоту в вооруженных силах БиГ сараевское командование старается заполнять не выходцами из Республики Сербской, а уроженцами находящихся на территории Федерации Сараево, Тузлы, Зеницы, Високо, преимущественно потомками военнослужащих армии исламистов, некомплиментарных к сербскому энтитету.

«Не только сейчас сербские квоты заполняются сербами из Федерации, но там есть даже чистые мусульманские имена, и внезапно некий Мустафа объявляется сербом и занимает сербскую позицию», – прокомментировал ситуацию Додик.

Генерал Войска Республики Сербской в отставке Миломир Савчич считает, что не следует доверять потомкам боевиков Армии БиГ даже если они этнические сербы.

«Я не думаю, что бошнякская община согласилась бы с тем, что по их квоте проходили бы бошняки, отцы которых были бойцами Войска Республики Сербской… Я бы никогда не доверил безопасность своих детей в руки тех, чьи предки воевали на противостоящей нам стороне. И то, что такие сербы по квотам завтра окажутся на руководящих должностях в вооруженных силах БиГ моет стать опасным фактором для Республики Сербской», – уверен генерал.

Война в Боснии и Герцеговине была полноценной гражданской войной, развязанной сепаратистами и поддержанной Западом и международными исламистами, в ходе которой представители сербской, бошнякской и хорватской общин порой оказывались в рядах вооруженных формирований противостоящих их соплеменникам.

Надгробие одного из мусульманских бойцов Войска Республики Сербской.

Так, стоявший на позициях югославизма политик-предприниматель, бошняк Фикрет Абдич организовал на северо-западе БиГ союзную Республике Сербской Республику Западная Босния, воевавшую против Сараево и ее Армии Боснии и Герцеговины. Генералом исламистской Армии БиГ был кадровый сербский военный ЮНА Йован Дивяк, с которым на фронте произошел курьезный случай, когда один из бойцов пообещал ему, что ни одна сербская нога не ступит на занимаемую позицию, на что получил генеральский ответ: «Она уже ступила».

В свою очередь в Войске Республики Сербской с самого начала существовало подразделение «Меша Селимович», в составе которого под командованием Исмета Джухерича за сербов и единую Югославию воевали 150 бошнякских добровольцев. Бошняк, подполковник Войска Республики Сербской Нусрет Диздаревич до конца своих лет был уважаемым человеком сербского энтитета. Бошняк майор ВРС Пашага Халилович командовал Третьей семберской бригадой, а одним из главных военспецов 10 диверсионного отряда Главного штаба ВРС был бошняк Зияд Жигич…

Хрестоматийной историей стала личная драма сербской семьи Лакета из Мостара, где один из братьев вместе с другом футбольным фанатом воевал за хорватов, другой брат по призыву – за Армию Боснии и Герцеговины и погиб на войне, а отец обоих парней – на стороне Республики Сербской.

Репортаж о мостарской семье Лакета, чьи мужчины воевали в 90-ых друг против друга в трех армиях боснийского конфликта.