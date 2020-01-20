В Боснии серия нападений на православные храмы

20.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сразу несколько нападений на православные храмы произошло в Боснии и Герцеговине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В канун православного Нового года был ограблен храм Святого Саввы в поселке Блажуй под Сараево. На днях был осквернен комплекс церкви Святых Апостолов Петра и Павла в поселке Осеник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По сообщению Tanjug, в церкви была снесена дверь, перегородки разрушены, часть утвари похищена.

«Мы очень расстроены и потрясены. Перед великим христианским праздником Богоявления, днем Святого Иоанна Крестителя, мы снова попали в беду. Снова у нас вандалы, снова у нас кражи со взломом», – сказал Дарко Данилович, приходской священник Блажуя.

Построенный в 19-м веке Храм Святых Апостолов Петра и Павла был снесен в 90-е годы во время боснийской войны, а в 2007 году восстановлен местными жителями.

Душан Шеховац, президент содружества «Истина и правда», заявил, что равнодушное отношение полиции и властей Сараево уничтожает и дезинтегрирует Боснию и Герцеговину и увеличивают межэтническую рознь.

В 2018 году был сожжен православный храм в муниципалитете Високо. Все нападения происходили в районах, населенных мусульманами.