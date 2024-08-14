В Боснии установили пафосный памятник военному преступнику – сербы и хорваты протестуют

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В Боснии и Герцговине близ Травника был открыт 17,4- метровый монумент в честь обвинявшегося в военных преступлениях и этнических чистках генерала Армии БиГ Мехмеда Алагича. Мемориал получил название «Луч ярости».

Установка памятника спровоцировало возмущение хорватской общественности, несмотря на то, что на церемонии открытия присутствовал хорватский член президиума БиГ Желько Комшич. В то же время родная община не признаёт этого политика своим, справедливо считая его пробошнякским ставленником Сараево, избранного благодаря несовершенству законодательства Федерации БиГ – голосами бошняков, которые численно превосходят боснийских хорватов.

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«Неосужденный за военные преступления Алагич и члены Армии БиГ, в рядах которой было много боевиков из исламских стран, в этом центральном боснийском муниципалитете совершали ритуальные убийства, расстреливали захваченных мирных жителей и солдат, а также совершили множество других преступлений», – заявили в своем обращении хорватские депутаты Палаты народов ФБиГ, отметив, что ожидают реакции международного сообщества.

Ранее в честь генерала был разбит парк в городке Сански-Мост, который, несмотря на дискриминацию, остаётся одним из немногих населённых пунктов ФБиГ с большинством сербского населения. Тогда в Комитете по защите прав сербов ФБиГ заявили, что, если бы Алагич был бы жив, его бы судили за изгнание около 110 тысяч сербов из этих мест в 1995 году и убийство около 300, попавших в руки к его боевикам.

Мехмед Алагич командовал сначала Третьим, а затем и Седьмым корпусом Армии БиГ. После войны стал председателем муниципалитета Сански-Мост, но был отстранен из-за коррупции. Гаагский трибунал предъявил ему обвинения в военных преступлениях, но экс-генерал не дождался приговора, скончавшись от сердечного приступа в 2003 году.