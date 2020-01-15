В Боснии вновь судят серба за «военные преступления»

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Малко Короман, бывший начальник югославской военной полиции в Пале, предстал перед судом за борьбу с сепаратистами в 1992 году. Обвиняемому вменяется якобы незаконный арест и содержание под стражей боснийских гражданских лиц, некоторые из которых были подвергнуты пыткам и убиты в 1992 году.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас Короман занимает должность заместителя мэра Восточного муниципалитета Старого города в Восточном Сараево, где проживает большинство сербов.

Его обвиняют в том, что он содержал массово и незаконно задержанных босняков в спортивном зале рядом со зданием полиции в период с марта по декабрь 1992 года. Согласно обвинениям, гражданские лица подвергались пыткам. Заключенных якобы не кормили и оскорбляли. Пятеро мирных жителей погибли в спортзале из-за тяжелых травм, но сотрудники полиции скрыли убийства, настаивает обвинение.

Кроме того обвинение утверждает, что Короман вместе с армией боснийских сербов организовал нападение на деревню Хреновица и близлежащие деревни. Он якобы возглавил нападение, собрав 100 полицейских и назначив задачи и инструкции.

Адвокат защиты Мухидин Капо заявил, что он докажет, что Короман не виновен.

«Это правда, что он был начальником полиции, но к происходившему в спортзале он не имел отношения. За это отвечал совершенно другой орган. Когда он там появился, все плохое обращение прекратилось. Малко-абсолютно позитивный человек, и мы докажем его невиновность», – сказал Капо.

В начале января прокурор по военным преступлениям Боснии предъявил обвинение бывшему генералу армии Республики Сербской Миломиру Савчичу за участие в так называемой «резне в Сребренице» в 1995 году.

В Боснии и Герцеговине регулярно осуждают сербов. Так, в октябре 64-летний Радомир Сусняр был заключен в тюрьму на 20 лет за «военные преступления» по решению суда в Сараево. Он был экстрадирован из Франции. Ранее трое бывших участников боевых действий были приговорены к судебным срокам от 11 до 31 года.

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич отметил, что Сербия до сих пор осуждала все военные преступления, в том числе и в Сребренице, а в ответ столкнулась с тем, что не только не увидела наказания виновных за преступления против сербов, но и не получила каких-либо извинений.

В 2017 году боснийский суд оправдал бывшего полевого командира армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича и его соратника — участника боевых действий Шабахудина Мухича, обвиняемых в военных преступлениях во время боснийского конфликта 1992-1995 годов. Насера Орича сербы называют «кровавым палачом». В 2006 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге уже приговаривал Насера Орича к двум годам лишения свободы. Тогда было доказано, что он не предотвратил убийства и бесчеловечное обращение с сербскими заключенными. Однако в тот же момент бошняк был освобожден в зале суда.

«Резня в Сребренице» – это фальсификация геноцида боснийских мусульман, которая потребовалась НАТО как повод для начала бомбардировок. Крупные потери 28-й дивизии боснийской армии в районе Сребреницы (в широком смысле – среди всего мужского населения анклавов Сребреница и Жепа) были представлены как сознательное уничтожение мусульман. Недавно опубликованные документы Министерства обороны Великобритании подтвердили это.