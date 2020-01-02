В Боснии вознамерились отправить за решётку ещё одного серба

02.01.2020, Москва, Елена Острякова

Прокурор по военным преступлениям Боснии предъявил обвинение бывшему генералу армии Республики Сербской Миломиру Савчичу за участие в так называемой «резне в Сребренице» в 1995 году, когда было якобы «убито около 8 тыс мусульманских мужчин и мальчиков».

Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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60-летний Савчич обвиняется в том, что под его командованием 65-й моторизованный полк охраны штаба армии Республики Сербской «захватил, убил и захоронил» мусульман-боснийцев из охраняемого ООН восточного анклава Сребреница.

Савчич якобы сознательно помогал генералу Ратко Младичу и полковнику Любисе Беаре, которые «устроили резню, чтобы уничтожить мусульманских мужчин как этническую группу».

Савчич, который не находится в заключении, является президентом организации ветеранов войны в Боснии. Он имеет боснийское и сербское гражданство.

«Резня в Сребренице» – это фальсификация геноцида боснийских мусульман, которая потребовалась НАТО как повод для начала бомбардировок. Крупные потери 28-й дивизии боснийской армии в районе Сребреницы (в широком смысле – среди всего мужского населения анклавов Сребреница и Жепа) были представлены как сознательное уничтожение мусульман.

В Боснии и Герцеговине регулярно осуждают сербов. Так, в октябре 64-летний Радомир Сусняр был заключен в тюрьму на 20 лет за «военные преступления» по решению суда в Сараево. Он был экстрадирован из Франции. Ранее трое бывших участников боевых действии были приговорены к судебным срокам от 11 до 31 года.

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич также отметил, что Сербия до сих пор осуждала все военные преступления, в том числе и в Сребренице, а в ответ столкнулась с тем, что не только не увидела наказания виновных за преступления против сербов, но и не получила каких-либо извинений.

В 2017 году боснийский суд оправдал бывшего полевого командира армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича и его соратника — участника боевых действий Шабахудина Мухича, обвиняемых в военных преступлениях во время боснийского конфликта 1992 — 1995 годов.

Насера Орича сербы называют «кровавым палачом». в 2006 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге уже приговаривал Насера Орича к двум годам лишения свободы. Тогда было доказано, что он не предотвратил убийства и бесчеловечное обращение с сербскими заключенными. Однако в тот же момент бошняк был освобожден в зале суда.