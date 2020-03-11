В Боснии впервые оправдан серб, поддержавший русский Донбасс

11.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В Боснии и Герцеговине впервые оправдан местный серб Гаврило Стевич, против которого было инициировано уголовное преследование по обвинению в участии неофициальном вооруженном формировании – ополчении Донбасса.

Однако судья не счел достаточным доказательством фотографию подсудимого с автоматом в руках, сам оправданный Стевич утверждает, что ездил на Донбасс, как писатель и журналист.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Его пребывание в этом районе (на Донбассе – ред.) и одна фотография не могут рассматриваться как свидетельство того, что он присоединился к военизированному формированию, – заключил председательствующий судья Бранко Перич. – На основании этой фотографии можно сделать вывод, что она – скорее хвастовство, чем реальная ситуация».

Ранее прокуратура БиГ утверждала, что в июле 2014 года боснийский серб Гаврило Стевич вместе с группой сербских добровольцев отправился из Белграда в Москву, а оттуда в Ростов-на-Дону, чтобы присоединиться к четническому добровольческому отряду «Йован Шевич». Средства на поездку ему, как и другим сербским добровольцам дало четническое Равногорское движение.

В расположенном на границе с Украиной лагере «Крым», где якобы формировались подразделения Армии Новороссии, он получил форму и оружие. И был направлен в ЛНР, где пробыл два месяца, неся патрульную службу на блокпостах, за которую ему платили порядка 500 евро ежемесячно, утверждало обвинение.

В свою очередь, сам Стевич утверждает, что отправился на Донбасс не как доброволец, а как писатель и журналист. Его дело стало первым делом в БиГ, против сербских добровольцев, отправившихся в ЛДНР. Успешный исход дела боснийского серба можно связать с тем, что председательствующим судьей процесса был его соплеменник. В то же время, составившая обвинение против него государственная прокуратура еще может подать апелляцию на этот вердикт.