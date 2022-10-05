В Боснию не пустили сербского журналиста, работавшего в Донбассе

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Сербского журналиста и писателя Николу Йовича, который ехал на похороны своей бабушки в Боснию и Герцеговину (БиГ), не пустили в эту страну из-за связей с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никола Йович направлялся в Республику Сербскую (один из двух энтитетов БиГ) на похороны своей бабушки. Однако пограничная полиция Боснии и Герцеговины, которая подконтрольна центральным властям страны, отказала журналисту во въезде на территорию БиГ.

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В письменном пояснении указано, что Никола Йович «представляет собой угрозу безопасности БиГ, общественному порядку и миру, общественному здоровью или международным отношениям БиГ».

Как отметил сам Йович, в частной беседе пограничники ему рассказали, что похожие решения получают российские граждане или люди, которые имеют какие-либо связи с Россией. Перед возвращением в Сербию журналист работал в Донбассе и других регионах Украины, которые ныне стали частью России.

На своей странице в социальной сети Facebook Никола иронично написал:

«Я не мог бы получить лучшего признания и мотивации для ещё более активной работы. Спасибо, я найду способ им в будущем вернуть долг. Не буду присутствовать на похоронах бабушки, но буду – на похоронах их империализма в БиГ и повсюду. А потом, когда они будут в панике бежать из Сараево, Приштины и других городов – как в прошлом году из Кабула, я с улыбкой буду махать им из аэропорта».

В эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» Никола Йович сказал:

«Понятно, что это решение было принято под давлением, я бы даже сказал – по команде западных посольств и разведывательных структур в Боснии и Герцеговине. Они признали мою журналистскую деятельность и публичную активность, особенно в отношении военных сводок с Донбасса, угрозой их действиям на Балканах, их пропаганде и тому официальному нарративу, который они продвигают».

Йович напомнил, что несколько месяцев назад был запрещён въезд в БиГ профессорам Милошу Ковичу и Александру Раковичу из Белграда, а сербских интеллектуалов и учёных не пускали в Черногорию два года назад, во время крестных ходов в защиту Сербской православной церкви.

«Марионеточные власти из страха перед своим начальством запрещают въезд публичным людям, которые делают и говорят то, что им не нравится – отметил журналист. – С другой стороны, я рад, что оказался в хорошей компании видных сербских деятелей, и получил дополнительную энергию и мотивацию для дальнейшей работы, которая явно беспокоит оккупантов этих территорий и приносит пользу сербским национальным интересам».

Никола Йович – профессиональный политолог, имеет диплом Белградского университета. Ныне учится в аспирантуре факультета политических наук Университета в Баня-Луке (РС), то есть запрет на въезд в БиГ не позволит ему продолжить образование. С Донбассом Никола Йович связан с февраля 2015 года, когда он впервые в качестве журналиста побывал в ДНР.

О результатах той поездки Йович написал книгу «Свидетель Русской весны», изданную в 2022 году в Белграде.