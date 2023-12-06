В боях на Украине Россия обесценила стоимость западного оружия на мировых рынках – Чаплыга

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После войны на Украине «Хаймарсы», «Леопарды», «Байрактары» и прочее упадут в цене, а Россия вернется на рынок оружия, значительно усилившись.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты что думаешь, что рынок вооружений – это не деньги? Это огромные деньги. А высокотехологичных вооружений? США доминируют в блоке НАТО по продаже своих высокотехнологичных вооружений? Доминируют. Хорошо. А если после вторжения России в Украину и войны против Украины, где было западное вооружение, которое шло по нарастающей, а русские научились развивать РЭБ против них, дроны и все остальное, когда русские получили боевую возможность погасить «Хаймарс», например, как ты думаешь, устройства, которые гасят «Хаймарс», вырастут в цене? Вырастут. А «Хаймарс» упадет в цене? Упадет», – считает эксперт.

«Когда танк «Леопард» тебе пригнали, он упадет в цене, если расскажут, как его можно легко погасить? Упадет. А поднимется в цене то, что может его погасить? Поднимется. Что там еще, «Байрактары» – то же самое, «Джавелины» – то же самое. Что там еще было? ATACMS – это старое, ничего нового тут нет. И так по всему. Получается, русские выходят на рынок вооружений усиленными, а Запад уходит с рынка ослабленным. А что, нельзя было это спрогнозировать ранее? Можно было, все это понимали. И теперь они будут зарабатывать огромные деньги», – заявил Чаплыга.