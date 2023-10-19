В боях погиб колоритный соратник Стрелкова

Олег Кравцов.  
19.10.2023 10:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2249
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В запорожской области погиб известный ополченец, участник обороны Славянска Александр Можаев, известный как «Бабай».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил российский военкор Егор Гузенко (тг-канал «Тринадцатый»).

В запорожской области погиб известный ополченец, участник обороны Славянска Александр Можаев, известный как «Бабай»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Сообщаю прискорбную новость. Вчера вечером, на Запорожском направлении погиб Саша «Бабай» (Александр Можаев), легендарный ополченец 2014-го, Казак и просто хороший человек. Царствие небесного тебе Брат. Быть Воином – Жить Вечно», – написал Гузенко.

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, как «Бабай» станцевал на концерте в Краматорске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть