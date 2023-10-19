В боях погиб колоритный соратник Стрелкова

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В запорожской области погиб известный ополченец, участник обороны Славянска Александр Можаев, известный как «Бабай».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил российский военкор Егор Гузенко (тг-канал «Тринадцатый»).

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«Сообщаю прискорбную новость. Вчера вечером, на Запорожском направлении погиб Саша «Бабай» (Александр Можаев), легендарный ополченец 2014-го, Казак и просто хороший человек. Царствие небесного тебе Брат. Быть Воином – Жить Вечно», – написал Гузенко.

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, как «Бабай» станцевал на концерте в Краматорске.