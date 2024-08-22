В боях за Курщину погиб российский актер

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Отражая вторжение украинских оккупантов в Курскую область, погиб 42-летний российский актер Евгений Шишов.

Эта информация появилась еще несколько дней назад, а теперь ее, ссылаясь на родственников погибшего, подтвердил «Пятый канал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он начал сниматься в кино с 2015 года. Телезрителям Пятого канала артист известен по ролям в сериалах «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки». На счету актера работа в 19 проектах. С марта этого в социальных сетях Евгения стали выходить посты с публикациями из зоны СВО. Каждое послание к подписчикам заканчивалось словами: «Всем хорошего дня и отличного настроения!» Последняя военная фотография датирована 31 июля», – говорится в сообщении канала.

Церемония прощания с погибшим пройдет в в субботу, 24 августа, в Ильинской церкви города Выборг.

Отметим, что в феврале этого года Шишов взял паузу в актерской карьере и ушел добровольцем в зону СВО. Его позывной был STALKER.

По имеющей информации, Шишов Спустя получил осколочное ранение и и скончался при транспортировке в госпиталь. У него осталась жена и 15-летняя дочь. Сейчас тело Евгения находится в Белгороде. Боевые товарищи запомнили Шишова как настоящего патриота своей родины.