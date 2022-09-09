В боях за освобождение Донбасса погиб командир крымскотатарской роты

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Новости Украины

В боях на Донбассе погиб ополченец из Крыма Энвер Куртаметов.

Об этом сообщил крымский блогер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погиб настоящий патриот, крымский татарин Энвер Куртаметов, – сообщил он. – Энвер был командиром 15-й крымско-татарской роты ополчения в 2014 году и с первых дней выступал за Россию».

С началом событий Русской весны Энвер Куртаметов стал командиром одной из рот народного ополчения. У него осталась жена и двое детей.