В боях за освобождение Донбасса погиб командир крымскотатарской роты
09.09.2022 19:19 (Мск), Симферополь
В боях на Донбассе погиб ополченец из Крыма Энвер Куртаметов.
Об этом сообщил крымский блогер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Погиб настоящий патриот, крымский татарин Энвер Куртаметов, – сообщил он. – Энвер был командиром 15-й крымско-татарской роты ополчения в 2014 году и с первых дней выступал за Россию».
С началом событий Русской весны Энвер Куртаметов стал командиром одной из рот народного ополчения. У него осталась жена и двое детей.
Спасибо!
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