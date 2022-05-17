В бою погиб командир-спецназовец армии ДНР

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Новости Украины

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб командир отделения разведывательно-штурмового батальона полка спецназа армии ДНР Родион Граф-Сафонов.

Об этом в своем блоге сообщил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прилепин не уточнил участок фронта, на котором погиб «Граф», подчеркнув, что ему не хватило немного времени, чтобы выбраться из-под минометного обстрела.

«Самый близкий и любимый мой товарищ все эти годы. «…сначала нас стали отрабатывать два ПК, потом миномёты, потом агэс, я шёл второй группой, «Граф» был в первой группе, нас ждали и отработали, мы успели уйти с линии огня, «Граф» принял бой, ему чуть-чуть не хватило. Накрыло миной». Родион Граф-Сафонов. Осталась жена и маленькая дочь», – написал Прилепин.

Граф-Сафонов или просто позывной «Граф» родился в поселке Петровка Станично-Луганского района, служил срочную службу в 15-м отдельном горно-пехотном батальоне ВСУ, а с началом карательной операции Киева на Донбассе вступил в ряды ополчения.

За это время он принимал участие в боях на разных участках фронта. В 2017-м вступил в батальон, создаваемый Захаром Прилепиным.