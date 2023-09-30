В Бразилии предлагают решить конфликт на Украине, вынеся Крым за скобки, – посол

В Бразилии звучат идеи решения конфликта на Украине без учета статуса Крыма.

Об этом в эфире телеканала DW заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не вернется в границы 1991 года.

«Наверное, не существует другого выхода, другого завершения этой войны, чем Украина освободила бы все оккупированные территории, в том числе и Крым. То есть, только тогда, когда Украина восстановит свои международно признанные границы с 1991 года. Тогда можно будет говорить про длительный мир.

Это важно подчеркнуть, поскольку вы, наверное, знаете и слышали, что и в Бразилии были некоторые дискуссии относительно возможных компромиссов. Один из вариантов, которые предлагались, – возможно, Крым нужно вынести за скобки, а Украина просто должна освободить те территории, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года.

А для Крыма, возможно, со временем можно будет найти другое, дипломатическое решение. Это очень опасная логика, потому что если международное сообщество позволит такого рода фальшивый компромисс, это не будет означать, что может быть установлен долгосрочный мир. Потому что, пока вопрос Крыма остается нерешенным, не может быть справедливого решения», – заявил Мельник.