В Бразилии предлагают решить конфликт на Украине, вынеся Крым за скобки, – посол

Анатолий Лапин.  
30.09.2023 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 364
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


В Бразилии звучат идеи решения конфликта на Украине без учета статуса Крыма.

Об этом в эфире телеканала DW заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Бразилии звучат идеи решения конфликта на Украине без учета статуса Крыма. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом, дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не вернется в границы 1991 года.

«Наверное, не существует другого выхода, другого завершения этой войны, чем Украина освободила бы все оккупированные территории, в том числе и Крым. То есть, только тогда, когда Украина восстановит свои международно признанные границы с 1991 года. Тогда можно будет говорить про длительный мир.

Это важно подчеркнуть, поскольку вы, наверное, знаете и слышали, что и в Бразилии были некоторые дискуссии относительно возможных компромиссов. Один из вариантов, которые предлагались, – возможно, Крым нужно вынести за скобки, а Украина просто должна освободить те территории, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года.

А для Крыма, возможно, со временем можно будет найти другое, дипломатическое решение. Это очень опасная логика, потому что если международное сообщество позволит такого рода фальшивый компромисс, это не будет означать, что может быть установлен долгосрочный мир. Потому что, пока вопрос Крыма остается нерешенным, не может быть справедливого решения», – заявил Мельник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть