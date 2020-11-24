В Брестской крепости откроют патриотический центр для белорусских подростков

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия создаст республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Брестской крепости.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там сегодня функционирует центр патриотического воспитания Брестской области, но он может охватить порядка 40 человек. Глава государства одобрил эту идею и сказал воплотить ее в жизнь. Я предлагал 250-300 ребят в смену, президент сказал – расширить. Это будут ребята 12-17 лет, школьники.

Мы предварительно проработали вопрос с Брестским облисполкомом и министерством образования. Центр будет работать круглогодично и круглосуточно. И начнет работать уже в следующем году. Это будет вершина патриотического образования в нашем государстве», – сказал Хренин.

Он посетовал, что системой патриотического воспитания пока охвачены не все молодые белорусы, а только те, которые служат в армии.

«Что такое патриотизм? Это иммунная система государства. Если она развита, то все выпады: цветные революции, попытки изменить нам курс, – она будет выдерживать. У нас в общем-то эта система выстроена и показывает свою стойкость. Но есть в этом вопросе и определенные проблемы. Мы в вооруженных силах скрупулезно и тонко занимаемся воспитанием патриота, защитника своей родины. Но, к сожалению, в вооруженных силах служит всего 20% молодых ребят», – сказал Хренин.