24.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, День Победы, Дзен, История, Образование, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

В Брестской крепости откроют патриотический центр для белорусских подростков


Белоруссия создаст республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Брестской крепости.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Там сегодня функционирует центр патриотического воспитания Брестской области, но он может охватить порядка 40 человек. Глава государства одобрил эту идею и сказал воплотить ее в жизнь. Я предлагал 250-300 ребят в смену, президент сказал – расширить. Это будут ребята 12-17 лет, школьники.

Мы предварительно проработали вопрос с Брестским облисполкомом и министерством образования. Центр будет работать круглогодично и круглосуточно. И начнет работать уже в следующем году. Это будет вершина патриотического образования в нашем государстве», – сказал Хренин.

Он посетовал, что системой патриотического воспитания пока охвачены не все молодые белорусы, а только те, которые служат в армии.


«Что такое патриотизм? Это иммунная система государства. Если она развита, то все выпады: цветные революции, попытки изменить нам курс, – она будет выдерживать. У нас в общем-то эта система выстроена и показывает свою стойкость. Но есть в этом вопросе и определенные проблемы. Мы в вооруженных силах скрупулезно и тонко занимаемся воспитанием патриота, защитника своей родины. Но, к сожалению, в вооруженных силах служит всего 20% молодых ребят», – сказал Хренин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть