В БРИКС и ШОС неизбежно придут к созданию анти-западного военного блока
Против агрессивных действий США и их сателлитов по всему миру на Глобальном Юге будет формироваться военно-политический альянс.
Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Рано или поздно, не через год-два, а скорее через пять, страны Глобального Востока, БРИКС и ШОС, создадут наподобие НАТО военно-политический альянс с обязательными гарантиями, где нападение на одного означает нападение на всех.
К этому рано или поздно придём, но не скоро, потому что все устанут терпеть эти удары Запада. И тогда нападение на Венесуэлу будет означать войну с Россией, Китаем, КНДР. Это будет совсем другой расклад. И тогда этот американский шизомилитаризм немножко прижмётся», – сказал Пилько.
«К этому всё придёт. Когда надоест этот милитаризм терпеть, такой блок будет. Де-факто, он уже есть – военный союз России, Китая, КНДР. Но он не на бумаге.
С Китаем у нас очень высокий уровень военно-технической кооперации. Мы бы не смогли в таком объёме вести войну на Украине, которая фактически прокси-война против всего НАТО, если бы у нас не было этой закрытой кооперации», – добавил политолог.
