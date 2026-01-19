В Британии дерзко обчистили шпионскую базу, созданную для борьбы с Россией

Олег Кравцов.  
19.01.2026 09:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 296
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Происшествия


56 тонн катушек медного кабеля вывезли неизвестные с секретной базы ​RAF Wyton в британском графстве Кембриджшир.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает британская газета The Sun.

56 тонн катушек медного кабеля вывезли неизвестные с секретной базы ​RAF Wyton в британском...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воры проникли на базу шпионов, чтобы украсть, а затем, судя по всему, улыбнулись охранникам, выезжая через главные ворота. Для перевозки 16 катушек они использовали грузовик с платформой и краном. Каждый рулон весил 3,5 тонны, а общая стоимость меди составила почти 400 тысяч фунтов стерлингов. На базе размещаются Военная разведка и недавно созданная Военно-разведывательная служба, призванная противодействовать сложным угрозам со стороны России , Китая и Ирана», – пишет The Sun.

Катушки хранились на краю взлетно-посадочной полосы, и, по словам очевидцев, похитители прорезали отверстие в ограждении по периметру.

«Они заехали на грузовике с платформой и краном почти до самой взлетно-посадочной полосы — удивительно, что их не поймали», – недоумевает источник газеты.

После погрузки меди, осознав, что по траве ехать тяжело, ворам пришлось искать другой способ выезда.

«Сотрудникам на месте сказали, что они выехали через главные ворота. Они просто улыбались, махали рукой, и им это сошло с рук», – продолжает собеседник газеты.

Сообщается, что британское Минобороны «возложило вину за эту ошибку на подрядчиков, строивших центр шпионажа, а не на собственную охрану, но отказалось от комментариев».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить