В Британии дерзко обчистили шпионскую базу, созданную для борьбы с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

56 тонн катушек медного кабеля вывезли неизвестные с секретной базы ​RAF Wyton в британском графстве Кембриджшир.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает британская газета The Sun.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воры проникли на базу шпионов, чтобы украсть, а затем, судя по всему, улыбнулись охранникам, выезжая через главные ворота. Для перевозки 16 катушек они использовали грузовик с платформой и краном. Каждый рулон весил 3,5 тонны, а общая стоимость меди составила почти 400 тысяч фунтов стерлингов. На базе размещаются Военная разведка и недавно созданная Военно-разведывательная служба, призванная противодействовать сложным угрозам со стороны России , Китая и Ирана», – пишет The Sun.

Катушки хранились на краю взлетно-посадочной полосы, и, по словам очевидцев, похитители прорезали отверстие в ограждении по периметру.

«Они заехали на грузовике с платформой и краном почти до самой взлетно-посадочной полосы — удивительно, что их не поймали», – недоумевает источник газеты.

После погрузки меди, осознав, что по траве ехать тяжело, ворам пришлось искать другой способ выезда.

«Сотрудникам на месте сказали, что они выехали через главные ворота. Они просто улыбались, махали рукой, и им это сошло с рук», – продолжает собеседник газеты.

Сообщается, что британское Минобороны «возложило вину за эту ошибку на подрядчиков, строивших центр шпионажа, а не на собственную охрану, но отказалось от комментариев».