В Британии детям беженцев раздадут 16 тысяч книг на мове от жены Зеленского

12.08.2022  11:29 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Культура, Мова, Образование, Общество, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Британская служба лицензирования издателей в сотрудничестве с книжным производителем Halstan и при содействии посольства Украины в Великобритании напечатала 16 тыс. книг на украинском языке для детей украинских беженцев.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Британская служба лицензирования издателей в сотрудничестве с книжным производителем Halstan и при содействии посольства...

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Сообщается, что книги передадут в рамках инициативы жены главы киевского режима Елены Зеленской «Книги без границ».

Презентация книг состоялась в Лондоне с участием семей беженцев. Жена Зеленского присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.

«Не знаю, было ли в ваших эвакуационных чемоданах место для книг. Скорее всего, нет, и это вполне понятно. Мало у кого оно было, а многие наши соотечественники вообще не имели чемоданов и вещей… Мы не можем вернуть вас сейчас на родину, в родной дом – это еще опасно. Но мы можем сделать так, чтобы родина пришла к вам в виде любимых или новых, которые станут любимыми, книг. Мы называем этот проект «Книги без границ», потому что наши книги действительно путешествуют вслед за украинцами в любую страну, где они нужны», – сказала во время выступления Елена Зеленская.

Проект «Книги без границ», начатый под патронатом Зеленской, направлен на печать книг по макетам украинских издательств и их распространение среди украинских детей-беженцев по всей Европе.

Сообщается, что Цель инициативы – «минимизировать препятствия для обучения, а также уменьшить тревожность у юных вынужденных переселенцев, адаптирующихся к новой жизни в незнакомой стране, обеспечив им связь с домом».

Всего в рамках проекта опубликовано более 160 тыс. книг. К инициативе присоединились 20 стран: Польша, Норвегия, Швеция, Литва, Ирландия, Германия, Болгария, Латвия, Чехия, Эстония, Словакия, Великобритания, Турция, Молдова, Нидерланды, Япония, Казахстан, Италия, Финляндия и Венгрия.

«Книги не только развлекают или учат – они объединяют, возвращают чувство дома. Это наша победа на культурном фронте, и она приближает нашу главную победу», – добавила жена Зеленского.

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