В Британии грозятся ответить на уничтожение своих «миротворцев» по всей строгости 5-й статьи НАТО

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Легкомысленные рекомендации американцев о вводе европейских миротворцев на Украину никуда не годятся. Войска стран Европы должны быть защищены от атаки со стороны русских гарантиями всего НАТО.

Об этом на канале «War Live» заявил экс-министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-министра спросили, будут ли британские и французские войска давать отпор при нападении российской стороны, если иностранный контингент введут на Украину.

«Конечно, это не должно быть похоже на миротворческую операцию, типа «голубых касок», когда вы просто убегаете при первых признаках проблем или чего-то подобного. Это должна быть настоящая военная сила! Мы являемся членами НАТО, и к нам присоединятся европейские страны, которые тоже входят в НАТО. Нападение на наши войска, на мой взгляд, должно быть поводом для применения 5 статьи, это будут наши войска, то есть войска НАТО. Если они будут атакованы, это будет считаться нападением на все страны, независимо от того, кто это будет – француз, британец или военный любой другой национальности. Так что это должно быть коллективное решение», – ответил Шэппс.

Напомним, глава Пентагона и президент Трамп не возражают против ввода на Украину европейских миротворцев, однако отказались от поддержки их вооруженными силами США в рамках доктрины НАТО.