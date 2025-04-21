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С каждым годом продолжения боевых действий российская оборонка становится всё мощнее и уже способна обеспечивать фронт десятками тысяч снарядов и беспилотников ежедневно.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сырский сделал неожиданное признание, что в разгар боевых действий летом русские выпускали 40 тысяч снарядов в день. За год это составило бы около 14 миллионов снарядов, что просто поразительно. Сейчас, по словам Сырского, они выпускают около 28 тысяч снарядов в день, что означает, что производство составляет около 10 миллионов снарядов в год. Это украинские данные. Из них очевидно, что русские накопили большое количество снарядов. Они делали это перед наступлением прошлым летом, и вероятно, сейчас они сделали это снова. Очевидно, что производство снарядов в России выросло, чтобы это стало возможным», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что если каких-то снарядов российской армии не хватает, их закупают у союзников, например КНДР.