В Британии обеспокоены: российский ВПК сильнее, чем когда-либо

Максим Столяров.  
21.04.2025 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


С каждым годом продолжения боевых действий российская оборонка становится всё мощнее и уже способна обеспечивать фронт десятками тысяч снарядов и беспилотников ежедневно.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым годом продолжения боевых действий российская оборонка становится всё мощнее и уже способна обеспечивать фронт десятками...

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«Сырский сделал неожиданное признание, что в разгар боевых действий летом русские выпускали 40 тысяч снарядов в день. За год это составило бы около 14 миллионов снарядов, что просто поразительно. Сейчас, по словам Сырского, они выпускают около 28 тысяч снарядов в день, что означает, что производство составляет около 10 миллионов снарядов в год.

Это украинские данные. Из них очевидно, что русские накопили большое количество снарядов. Они делали это перед наступлением прошлым летом, и вероятно, сейчас они сделали это снова. Очевидно, что производство снарядов в России выросло, чтобы это стало возможным», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что если каких-то снарядов российской армии не хватает, их закупают у союзников, например КНДР.

«Так что у русских сейчас больше снарядов, чем когда-либо было. У них больше самолетов, чем когда-либо было. У них больше беспилотников, чем у украинцев. И их авиация становится все сильнее.

И по большинству оценок система противовоздушной обороны на Украине становится все слабее, в ней появляется все больше и больше брешей. У них практически закончились ракеты для «Пэтриот», – добавил аналитик.

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