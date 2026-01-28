Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британцы могут столкнуться с суровыми наказаниями, если проигнорируют призыв в армию в случае Третьей мировой войны на фоне якобы растущей угрозы со стороны России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью газете The Daily Express заявил британский писатель и историк Дэвид Свифт.

Издание считает, что потенциально обратиться к призыву может британский премьер Кир Стармер, назвавший армию своей страны самой слабой за последние десятилетия.

Свифт предположил, какие наказания могут постигнуть британцев, если они откажутся от призыва на военную службу. По его словам, вместо тюрьмы более эффективным будет удар по кошельку британцев.

«Я думаю, что это будут штрафы, а не тюремное заключение или что-то подобное, по следующим причинам: 1. Нехватка тюремных мест. 2. Сложности с обеспечением соблюдения закона и отсутствие легитимности. 3. То, что «призыв», если он будет введен, будет в значительной степени ориентирован на денежное вознаграждение», – сказал эксперт.

Он говорит, что Великобритания могла бы последовать примеру Греции, где за несоблюдение требований о регистрации был предусмотрен штраф в размере 6000 евро. Интересен ему и швейцарский опыт.

«В Швейцарии вам придется заплатить дополнительные три процента налогов, если вы откажетесь от военной службы на весь период, в течение которого вы должны были проходить военную подготовку. Таким образом, штрафы достаточно суровы, чтобы создать реальный стимул служить (если бы это было всего несколько сотен фунтов, многие бы отказались), но не настолько суровы, как тюремное заключение», – резюмировал Свифт.

В декабре главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон заявил, что англичане должны быть готовы принести в жертву жизни своих детей ради победы над Россией.