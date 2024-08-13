В Британии обвиняют Украину в провокации ядерной войны и молятся на русскую ПВО

Константин Серпилин.  
13.08.2024 23:56
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Проводимые ВСУ обстрелы Курской АЭС могут спровоцировать Россию на ответный ядерный удар.

Об этом в интервью британскому политику, члену парламента королевства Джорджу Галлоуэю рассказал политический обозреватель Ричард Медхерст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводимые ВСУ обстрелы Курской АЭС могут спровоцировать Россию на ответный ядерный удар. Об этом...

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«Украинцы действительно выпустили ракеты по Курской АЭС. Если бы русские не сбили их, мы, возможно, столкнулись бы с новым Чернобылем», – сказал Галлоуэй.

«Да. МАГАТЭ и другие организации обвиняли россиян в попытке разместить технику в ЗАЭС и призывали к спокойствию и сдержанности, чтобы никто не стрелял в этом районе. Я это понимаю, это нормально.

Но теперь Украина открыто обстреливает атомный объект, атомную электростанцию в Курской области. Не получится сказать, что это сделали русские – очевидно, что это сделали украинцы. Но здесь нет такого же количества критики, предупреждений или резкой риторики. Считается, что всё в порядке, если делать это внутри России», – подчеркнул Медхерст.

«Но российская ядерная доктрина заключается в том, что если существует экзистенциальная угроза России, они могут запустить ядерное оружие. Так что, по сути, вы бросаете вызов русским, и испытываете красную черту, которую никогда не следует испытывать. Потому что… как только переступите эту черту, мы все будем обречены», – добавил он.

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