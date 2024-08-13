Проводимые ВСУ обстрелы Курской АЭС могут спровоцировать Россию на ответный ядерный удар.

Об этом в интервью британскому политику, члену парламента королевства Джорджу Галлоуэю рассказал политический обозреватель Ричард Медхерст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы действительно выпустили ракеты по Курской АЭС. Если бы русские не сбили их, мы, возможно, столкнулись бы с новым Чернобылем», – сказал Галлоуэй.

«Да. МАГАТЭ и другие организации обвиняли россиян в попытке разместить технику в ЗАЭС и призывали к спокойствию и сдержанности, чтобы никто не стрелял в этом районе. Я это понимаю, это нормально.

Но теперь Украина открыто обстреливает атомный объект, атомную электростанцию в Курской области. Не получится сказать, что это сделали русские – очевидно, что это сделали украинцы. Но здесь нет такого же количества критики, предупреждений или резкой риторики. Считается, что всё в порядке, если делать это внутри России», – подчеркнул Медхерст.