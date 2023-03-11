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Наступление ВСУ и прорыв обороны ВС РФ украинскими формированиями не гарантирует Киеву победы в войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.

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«Как и большинство военных аналитиков, я считаю, что после Бахмута — возможно не сразу, но все же — российские войска не смогут поддерживать этот импульс, двигаясь дальше в направлении Краматорска, например. Но даже если они доберутся до Краматорска, то не смогут его атаковать, ведь этот город укрепляли в течение последних восьми с половиной лет. В отличие от Бахмута, не столь укрепленного, Краматорск, а также расположенный неподалеку Славянск — это гораздо более сложные цели», – сказал Ледвидж.

Он считает, что у русских сейчас нет ресурсов на эти города.

«Так что как только наступление россиян кульминирует, ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Весна — хорошее для этого время, ведь погода будет способствовать передвижению бронетехники. Когда почва затвердеет, украинцы смогут атаковать российскую линию обороны, отрезая линии поставки армии РФ», – говорит эксперт.

По его мнению, украинское командование может анонсировать наступление на юге, но в итоге ударить совсем в другом месте

«Это возможно. Но мне сложно представить, где Украина могла бы эффективно сосредоточить силы, не столкнувшись с очень сложной военной ситуацией. Ведь в Донецкой и Луганской областях российские войска находятся достаточно близко к России и находящимся там основным базам снабжения. Но возможны сюрпризы. Может, ВСУ, например, прорвутся к Перекопскому перешейку. Все зависит от того, как командование оценивает прочность российской обороны в сопоставлении с возможностями украинских сил», – отметил аналитик.

При этом он призывает украинцев быть осторожными и помнить, как развивалась Курская битва.

«В 1943 году очень боеспособные и хорошо подготовленные немецкие подразделения атаковали многочисленные линии обороны советских войск вокруг Курска. Через несколько недель они прорвались через эти линии, но понесли при этом тяжелые потери. Украинцам следует помнить: когда они прорвут определенные линии российской обороны, то столкнутся с проблемами логистики и истощения. Впрочем, генералы Сырский и Залужный, безусловно, осознают эти опасности», – резюмировал Ледвидж.