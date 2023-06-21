В Британии подтвердили попадание по штаб-квартире ГУР Украины
Здание Главного управления разведки Минобороны Украины дважды повергалось ракетным ударам.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает один из главных рупоров антироссийской пропаганды Великобритании издание The Economist в статье, посвященной начальнику ГУР Кириллу Буданову.
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По словам офицеров ГУР, с котоырми пообщалось издание, в марте 2022 года атака на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве многих «вывела из равновесия», поскольку «летели ракеты, лопались окна и рядом рушились старые здания».
«Офицеры вспоминают страх, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания по краям. Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим начальником, упали на пол. Через мгновение дверь рядом с ними распахнулась, и из нее вышел генерал-майор Кирилл Буданов.
«Все в порядке», – вспоминает один из них, – пробормотал Буданов и приказал им возвращаться к работе. Он отряхнулся, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», – пишет британское издание.
При этом в публикации утверждается, что 29 мая 2023 года на офис ГУР «летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники», которые «чуть не попали в здание ГУР и соседний автомобильный мост, а дроны задели другое здание».
Кроме того, пишет The Economist, в первые дни начала российской операции «Буданова видели бегающим с автоматом возле Рыбальского острова, где расположена штаб-квартира ГУР».
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