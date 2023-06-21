В Британии подтвердили попадание по штаб-квартире ГУР Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Здание Главного управления разведки Минобороны Украины дважды повергалось ракетным ударам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает один из главных рупоров антироссийской пропаганды Великобритании издание The Economist в статье, посвященной начальнику ГУР Кириллу Буданову.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам офицеров ГУР, с котоырми пообщалось издание, в марте 2022 года атака на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве многих «вывела из равновесия», поскольку «летели ракеты, лопались окна и рядом рушились старые здания».

«Офицеры вспоминают страх, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания по краям. Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим начальником, упали на пол. Через мгновение дверь рядом с ними распахнулась, и из нее вышел генерал-майор Кирилл Буданов. «Все в порядке», – вспоминает один из них, – пробормотал Буданов и приказал им возвращаться к работе. Он отряхнулся, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», – пишет британское издание.

При этом в публикации утверждается, что 29 мая 2023 года на офис ГУР «летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники», которые «чуть не попали в здание ГУР и соседний автомобильный мост, а дроны задели другое здание».

Кроме того, пишет The Economist, в первые дни начала российской операции «Буданова видели бегающим с автоматом возле Рыбальского острова, где расположена штаб-квартира ГУР».