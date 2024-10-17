В Британии констатировали, что украинский фронт трещит по швам

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Украинские войска деморализованы и отступают по всей линии фронта. Ситуация становится все хуже и хуже и речь идет уже не о победе Украины, а том, чтобы сохранить способность сопротивляться.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все на линии фронта разваливается. Конечно, украинские солдаты все еще сражаются, есть отдельные бригады, которые оказывают сильное сопротивление в разных местах, но ситуация становится все более раздробленной. Они деморализованы, они явно понимают, что война проиграна. Теперь речь идет не о победе, а о том, чтобы сохранить образ героического сопротивления. И во многих случаях люди задаются вопросом, а зачем вообще сражаться», – сказал эксперт.

«На других участках фронта ситуация становится все хуже. Торецк вот-вот падет. Это важный укрепленный город, в котором проживало около 30 тысяч человек. Весь город, где до войны проживало много людей, был невероятно хорошо укреплен украинцами. Сопротивление там ослабевает и поступают сообщения, что украинцы постепенно отступают…В других местах российские войска тоже продвигаются, они уже очень близко к Покровску, они захватывают все населенные пункты вокруг Покровска, украинские войска окружены в Курахово – еще одном небольшом городе. Украинские войска предположительно окружены в Курахово, в Селидово – можно потратить кучу времени, анализируя детали, но суть в том, что везде все идет не так, сразу везде», – заявил Меркурис.