01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура

В Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами


Британский регулятор Ofcom открыл еще три дела против российского канала Russia Today в дополнение к уже имеющимся семи, передает кррреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает The Guardian.

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Последние потенциальные нарушения, отмеченные компанией Ofcom, включают в себя эпизод “флагманского шоу RT” Crosstalk от 20 апреля, в котором описываются все потенциальные стратегии правительства США в сирийской гражданской войне как “плохо продуманные варианты”.

Регулятор также будет расследовать две новости на канале Russia Today якобы за недостаток баланса.

“Мы отмечаем новые расследования Ofcom и будем работать с регулятором через его процессы”, — сказал представитель российского канала.

В апреле британский медиа регулятор Ofcom открыл семь новых расследований по телеканалу Russia Today из-за “вопроса надлежащей беспристрастности новостных и документальных программ RT”.

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