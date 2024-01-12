В Британии требуют взять на себя финансирование Украины после отказа США

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина, Финансы


Украина не сможет продолжать борьбу с Россией, если США не выделят ей деньги. При таком раскладе компенсировать отсутствие американской помощи должен Евросоюз.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил британский военный эксперт Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет продолжать борьбу с Россией, если США не выделят ей деньги. При...

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«Украине будет очень тяжело вести борьбу на поле боя на таком же уровне, если США не будут продолжать поддержку. Все зависит от того, куда будет двигаться внутренняя политика США в следующие два-три месяца, учитывая приближение предвыборной кампании…

Если правительство США остановит помощь Украине, ЕС должен удвоить финансирование для Украины, чтобы компенсировать американскую поддержку. Хоть некоторые европейские страны будут готовы к этому, думаю, согласия по этому вопросу будет сложно достичь, учитывая текущие обстоятельства. Это проблема, ведь Европа в целом чрезвычайно богата, потому не существует никаких оправдания для промедления с выделением помощи Украине», – сказал эксперт.

«Бюджет ЕС составляет порядка 100 миллиардов долларов и ЕС может достаточно легко выделить 100 миллиардов долларов на любой проект. Например, ЕС выделил на экономическое возрождение после пандемии коронавируса порядка 300 миллиардов. А все для того, чтобы снизить цены на энергоносители во время прошлой зимы.

ЕС может выделять сотни миллиардов евро на что угодно, если ЕС действительно хочет этого. Я считаю, что ЕС должен действительно захотеть помочь Украине, ведь дело не только в Украине, а и в западном мире», – заявил Кларк.

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