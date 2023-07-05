В Британии угрожают России прямой войной

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Великобритания считает, что ей нужно готовиться к непосредственной войне с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил журналистам глава комитета по обороне британского парламента Тобайас Эллвуд.

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«Великобритания должна напрямую вступить в войну против России, мы воюем в Европе, нам нужно ввести военное положение», — сказал Эллвуд.

Ранее, когда в Россия имела место попытка мятежа, он призывал воспользоваться этой ситуацией.

«Прекрасная возможность для Украины воспользоваться нынешним мятежом и хаосом в России», – говорил тогда глава британского оборонного комитета.

Достаточно воинственно прозвучало и заявление начальника британского Генштаба Тони Радакина.

«Армия РФ потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 новых танков в год», – утверждает он.

По словам Радакина, Россия сейчас «настолько слаба, что не имеет сил для собственного наступления».

Впрочем, он признает, что ВС РФ построили серьезную оборону.

«Вы видите, что украинские силы пока не прорвали оборонительные линии, которые Россия выкопала за зиму. Они находятся в зоне безопасности и все еще ждут взятия первых оборонительных рубежей. Мы ожидаем, что Украина привлечет часть имеющихся у нее сил второго эшелона. По нашей оценке, Россия, вероятно, насытила зону безопасности. У нее очень эффективные линии обороны. Плотность минных полей, которые приходится преодолевать Украине, вероятно, больше, чем ожидалось. И еще есть все тактические проблемы: у Украины нет прикрытия с воздуха, она не получила всю технику, которую могла бы желать», – заявил Радакин.

При этом он утверждает, что «в полной мере контрнаступление еще не случилось» – мол, сейчас Украина наносит удары по логистическим и командным пунктам и заставляет Россию растягивать свои силы отвлекающими маневрами.

В свою очередь американист Малек Дудаков указывает на проблемы британской армии.

«…сейчас её активно сокращают – численность армии упадёт до 70 тысяч солдат, минимума с 18-го века. Из-за бюджетного кризиса Лондону придётся списать треть арсенала бронетехники. К тому же Британия истратила значительную часть своих вооружений – в особенности ракет и снарядов – на Украине», – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что Радакин – ставленник ВМС, желающий устроить «пасификацию» британской военной стратегии.

«Это означает перенаправление ограниченных ресурсов на нужны военного флота – для противостояния с Китаем. Один из двух британских авианосцев будет постоянно дислоцирован в Японии. К этому британцев активно подталкивают США. Если всю бронетехнику и боеприпасы нужно прожечь на украинском фронте, то остатки британского флота должны будут оказаться на дне ради войны с Китаем», – пишет Дудаков.