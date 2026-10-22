В Британии уверены, что командующие-неонацисты ВСУ не позволят вывести войска из Донбасса
Неонацист-террорист Андрей Билецкий фактически захватил командование над украинскими войсками, и не согласится выполнить приказ о выводе войск из Донбасса, даже если такой поступит.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Наземной войной на Донбассе сейчас в основном руководит один человек – Билецкий. Ему удалось сместить своего соперника по движению «Азов» (запрещён в РФ) – Прокопенко.
Он по-прежнему руководит событиями на севере, в районе Славянска. Именно он теперь отвечает за действия основной украинской армии, ведущей основные боевые действия на западе Донбасса.
Вопрос в том, насколько Зеленский сможет его контролировать, учитывая, что Билецкий политическая фигура, – остается открытым», – сказал Меркурис.
«Я не уверен, что Зеленский сможет отдать приказ об отступлении из Донбасса. Скорее всего, такое решение теперь будет принимать Билецкий, а не он.
А учитывая, что для Билецкого на данный момент организация боевых действий на Донбассе – это способ добиться политического влияния...
Я думаю, что он будет категорически против любых предложений о выводе войск. Я думаю, что это повлияет на ход переговоров в будущем», – добавил британец.
English version :: Читать на английском В Британии уверены, что командующие-неонацисты ВСУ не позволят вывести войска из Донбасса