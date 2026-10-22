В Британии уверены, что командующие-неонацисты ВСУ не позволят вывести войска из Донбасса

Максим Столяров.  
22.10.2026 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 374
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Неонацист-террорист Андрей Билецкий фактически захватил командование над украинскими войсками, и не согласится выполнить приказ о выводе войск из Донбасса, даже если такой поступит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неонацист-террорист Андрей Билецкий фактически захватил командование над украинскими войсками, и не согласится выполнить приказ...

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«Наземной войной на Донбассе сейчас в основном руководит один человек – Билецкий. Ему удалось сместить своего соперника по движению «Азов» (запрещён в РФ) – Прокопенко.

Он по-прежнему руководит событиями на севере, в районе Славянска. Именно он теперь отвечает за действия основной украинской армии, ведущей основные боевые действия на западе Донбасса.

Вопрос в том, насколько Зеленский сможет его контролировать, учитывая, что Билецкий политическая фигура, – остается открытым», – сказал Меркурис.

«Я не уверен, что Зеленский сможет отдать приказ об отступлении из Донбасса. Скорее всего, такое решение теперь будет принимать Билецкий, а не он.

А учитывая, что для Билецкого на данный момент организация боевых действий на Донбассе – это способ добиться политического влияния...

Я думаю, что он будет категорически против любых предложений о выводе войск. Я думаю, что это повлияет на ход переговоров в будущем», – добавил британец.

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