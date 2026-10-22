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Неонацист-террорист Андрей Билецкий фактически захватил командование над украинскими войсками, и не согласится выполнить приказ о выводе войск из Донбасса, даже если такой поступит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наземной войной на Донбассе сейчас в основном руководит один человек – Билецкий. Ему удалось сместить своего соперника по движению «Азов» (запрещён в РФ) – Прокопенко.

Он по-прежнему руководит событиями на севере, в районе Славянска. Именно он теперь отвечает за действия основной украинской армии, ведущей основные боевые действия на западе Донбасса.

Вопрос в том, насколько Зеленский сможет его контролировать, учитывая, что Билецкий политическая фигура, – остается открытым», – сказал Меркурис.