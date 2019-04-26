В Британии уверены, что у Зеленского есть шанс полностью развалить Украину

26.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Учитывая происходящий на Украине беспредел, на месте нового президента Владимира Зеленского было бы логично развернуться на 180 градусов от тупиковой русофобской политики прежнего Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила член Консервативной партии Великобритании Ирина Мартин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю о Зеленском и о том, что его ждёт. На сегодняшний день мы вроде бы видим, как он поворачивается в сторону Порошенко и собирается проводить ту же русофобскую кампанию. На сегодняшний день его высказывания это подтверждают. Но почему бы Зеленскому, глядя на весь этот каламбур и беззаконие, которое происходит на Украине, почему бы не подумать и не развернуться на 180 градусов и не посмотреть в сторону России, и не попросить хотя бы о встрече?

Я понимаю, что он поставлен в очень узкий коридор возможностей, у него Помпео, у него МВФ, но, наверное, можно как-то попробовать изменить ситуацию и как-то попытаться развернуть её? Потому что, мне кажется, что, если Зеленский пойдёт тем же путём, которым шёл Порошенко, в итоге это приведёт к полному развалу Украины вообще как государства», – заявил Мартин.