В Британии жалуются, что не в состоянии справиться с «русской дезинформацией»

Вадим Москаленко .  
26.05.2023 18:31
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пропаганда и цензура стран западного блока уже не справляется с обманом населения и не способна одерживать даже информационные победы.

В этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности призналась директор Международной парламентской группы по вопросам будущих поколений (Британия) Керолин Бейлон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропаганда и цензура стран западного блока уже не справляется с обманом населения и не...

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«Мы проанализировали, как можно бороться с дезинформацией, и насколько это важно для демократии. Дезинформация действительно подрывает наши демократические системы в США и других странах.

Я хотела бы подчеркнуть, что дезинформация в США и Европе может изменить курс этой войны, если дезинформация будет успешной. Если европейские страны больше не смогут поддерживать Украину оружием, а в США переизберут Трампа – российская дезинформация, как известно, будет частью всех этих процессов. И тогда многие страны могут перейти на другую сторону», – беспокоилась Бейлон.

«И надо подумать, каким образом бороться с дезинформацией, направленной на население ЕС и США. Мы видим множество опасностей – они постоянно говорят, что беженцы с Украины истощают бюджеты стран, что их принимают, и что они будут серьёзной угрозой.

И тогда правительствам этих стран будет сложно поддерживать такую помощь. И такая дезинформация в США и ЕС очень мощная», – добавила она.

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