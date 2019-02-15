Симферополь, ОЛег Кравцов
В британской партии раскол и скандал из-за признания Крыма российским
Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в Крым.
Об этом сообщает BBC, ссылаясь на председателя партии Эндрю Уизерза,по словам которого, действия Этриджа наносят ущерб репутации партии.
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Отмечается, что недавно один из организаторов Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что делегация из британских политиков, экспертов и бизнесменов во главе с Этриджем посетит Крым.
“Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта”, – сказал председатель Либертарианской партии.
По его словам, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, на V Ялтинский международный экономический форум, который состоится в апреле, позовут послов всех африканских государств, аккредитованных в России.
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