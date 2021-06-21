В британской тюрьме Караджичу не дают подготовиться к апелляции

21.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Осужденный на пожизненный срок первый президент Республики Сербской Радован Караджич спустя три недели после перевода в британскую тюрьму не может готовиться к апелляции по своему приговору из-за созданных тюремщиками условий.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает дочь узника – Соня Караджич-Йовичевич, британские тюремщики из тюрьмы «Паркхерст» на острове Уайт до сих пор не передали Радовану Караджичу личные вещи, записи, документы и не разрешили ему пользоваться компьютером. У осужденного нет часов, он не может распоряжаться своими финансами, поскольку их не перевели в фунты, и Караджичу приходиться звонить своей семье на деньги, которые он занимает в долг.

«Вначале он мог звонить только по моему номеру, а недавно ему разрешили позвонить еще двум юристам, юрисконсульту и одному внуку из четырех, – рассказала дочь первого президента РС. – Количество и продолжительность звонков были ограничены, между двумя звонками должно было пройти несколько часов, а самый длинный разговор с отцом длился десять минут».

По словам Караджич-Йовичевич, из-за нехватки денег ее отец вынужден питаться тем, что предлагают заключенным в тюрьме, что не соответствует диете, которую он должен соблюдать по рекомендации врача. И он до сих пор не знает обо всех правах, которые имеет в тюрьме, потому что не может прочитать о них.

«Сейчас мы просим нанять там юриста, который поможет защищать его и помочь ему использовать все, что он может из принадлежащих ему прав», – отметила дочь узника.

По ее словам, Караджич находится в тюрьме в одиночной камере и не встречается ни с кем из других заключенных, он получил первое письмо от сербской семьи из Швейцарии, что обрадовало политика. Через свою дочь Соню Караджич поблагодарил тех, кто поздравил его с 76-летием в субботу, 19 июня.

«Я молюсь за всех сербов, за Республику Сербскую и Сербию, чтобы дорогой Господь и святой Василий Острожский, слава Ему и благодать, даровали им здоровье, всяческие достижения, единство, счастливую и безмятежную жизнь», – обратился к соотечественникам Караджич.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.