«Из русского захолустья будут бежать на Запад»: в Лондоне задумали перемирие и 80% Украины в НАТО

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В долгой войне Россия в итоге одержит верх над Украиной, а потому следует заморозить конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил экс-председатель Объединенного разведывательного комитета, бывший первый советник правительства по национальной безопасности, а ныне член палаты лордов Питер Рикеттс.

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Он опасается, что нет никакой перспективы победы Украины в противостоянии с Россией.

«Риск заключается в долгой, изматывающей войне, в которой русские постепенно одержат верх, особенно если у нас в Белом доме будет новый президент Трамп. Если президент Зеленский решил, что пришло время для перемирия, заморозив что-то вроде нынешней линии фронта, мы должны рассматривать это как возможность, а не катастрофу», – сказал политик.

По его мнению, перемирие «позволило бы нам принять 80% свободной Украины в НАТО и ЕС».

«Корея не является точным прецедентом, но она дает представление о том, чего можно было бы достичь с помощью долгосрочного перемирия. В этом случае перемирие, скорее всего, не станет плацдармом для дальнейшей российской агрессии в Европе, а заставит Путина и его преемников изо всех сил стараться не допустить, чтобы люди, застрявшие во мраке, унылом, контролируемом Россией захолустье, бежали на запад в процветающую и свободную Украину», – резюмировал Риккетс.