В Броварах обезглавлено МВД Украины. Под подозрением ПВО ВСУ

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В результате крушения вертолета в Броварах Киевской области погибло руководство МВД Украины – глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего известно о 16 погибших, 9 из которых находились на борту вертолета. В том числе в результате крушения погибли 2 детей. 22 потерпевших находятся в больнице.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», – подтвердил Клименко.

В СМИ и телеграм-каналах сразу же появилась версия о том, что вертолет потерпел крушение не в результате плохой погоды или ошибки экипажа, а из-за украинского ПВО.

«Неофициально сообщается, что по вертолету с руководством МВД Украины отработал расчет ПЗРК «Игла» или «Стингер» одной из бригад территориальной обороны ВСУ», – пишет в своем блоге военкор Чингис Дамбиев.

Эту же версию поддерживает военный обозреватель Алексей Суконкин:

«ХохлоПВО убило министра МВД Украины. Вот это поворот. Я же говорил, что дня через 2-3, а не сегодня».

Политолог Максим Жаров предполагает, что руководство МВД ликвидировали намеренно, а виной всему – глубокие противоречия в руководстве Украины, вскрыло которые вчерашнее увольнение советника офиса президента Алексея Арестовича.

«Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине», – считает Жаров.

При этом, его коллега Сергей Марков считает, что от смены функционеров на Украине вряд ли что-то поменяется.

«Напоминаю, что все руководство МВД Украины – это военные преступники, которые участвуют в терроре киевского режима и они ответственны за гибель тысяч невинных честных порядочных людей. Политического значения их гибель иметь не будет. На место этих исполнителей воли иностранных спецслужб возьмут других», – пишет Марков.

Экономист Александр Дудчак предполагает, что в крушении будет обвинена Россия.

«Упал вертолёт возле детсада в Броварах. Вспыхнул пожар. Но такая версия не устроит неполживые СМИ. Значит, это русские – или вертолет сбили, или болты на лопастях раскрутили. Ну, не может такого быть, чтоб Россия не была виновата», – пишет он в своем телеграм-канале.