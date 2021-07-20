В Брюсселе албанцы обвинили Сербию в четырех геноцидах и потребовали включить в делегацию сербскую «Новодворскую»

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе прошедших накануне переговоров между делегациями Сербии и Косово в Брюсселе сербская сторона приняла все три миротворческие инициативы ЕС, косовская – ни одной.

По словам президента Сербии Александра Вучича после прошлой встречи он думал, «что хуже переговоров быть уже не может, но после нынешней оказалось, что может».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Брюсселе переговорщики из ЕС предложили активизировать усилия по поиску останков пропавших без вести, с обеих сторон воздержаться от действий, которые могут дестабилизировать ситуацию на местах, и проводить встречи между лидерами Сербии и Косово (Вучича и Курти) с регулярностью раз в месяц.

«Мы получили предложения ЕС, согласованные с нашими основными переговорщиками, – прокомментировал итоги встречи Александр Вучич. – Сербия полностью приняла то, что предложил ЕС, со всеми тремя пунктами без каких-либо возражений, мы даже обратились к албанцам внести свои корректировки или дополнения, но те не захотели принимать ничего. Они обвинили сербов в трех геноцидах, первый из которых, по их словам, произошел в 1878 году, когда Сербия обрела независимость на Берлинском конгрессе, и заявили, что албанские фамилии образовались на основе топонимов в Сербии!».

По словам Вучича, «премьер-министр» Косово Альбин Курти говорил о геноциде, который Сербия совершила во время балканских войн, потом Первой мировой войны, а затем в 1999 году. А также предложили включить в диалог токсичную прозападную правозащитницу, сербский аналог российской Валерии Новодворской – Наташу Кандич. И при этом потребовали убрать с поста председателя Комиссии правительства Сербии по пропавшим без вести, правозащитника Велько Одаловича, который настаивает на проведении раскопок массовых захоронений убитых боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) сербов.

«Мы хотели поговорить о пропавших без вести, поговорить о проведении анализа ДНК, чтобы удовлетворить потребности семей пропавших. Они не хотели соглашаться…. Я поставил вопрос о Содружестве сербских менталитетов, это было первое, о чем я говорил. Вы думаете, они об этом упомянули? Нет! Но сербы совершили геноцид в 1878 году…. Это иррациональные люди или люди, у которых есть чья-то очень сильная поддержка, гораздо более сильная, чем мы думали, и это мы должны рассмотреть в ближайшие дни….В последний раз, когда мы были в Брюсселе, я думал, что хуже переговоров быть уже не может, но сегодня оказалось, что может», – добавил Вучич.