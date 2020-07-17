В Брюсселе не удалось прогнуть Вучича под косовских сепаратистов

17.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители ЕС и Косово пытались свести диалог к признанию Белградом отторгнутого у Сербии региона, но президент Сербии Александр Вучич согласился говорить только об экономике, поиске захоронений пропавших без вести и возвращении репатриантов.

Об этом из Белграда передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Брюсселе президент Сербии Александр Вучич и «премьер-министр» Косово Авдула Хоти провели двусторонние встречи с ЕС, а затем совместную встречу друг с другом при участии европейских представителей. В самом начале последней сербский лидер дал понять, что диалог будет вестись с сербских позиций и никто не сможет навязать свою волю его стране.

«Ты говоришь по-сербски?» – первым спросил Александр Вучич у «премьер-министра» Косово Авдулы Хоти.

«Понимаю», – смутившись, ответил тот.

«Мы хорошо подготовились к встрече, хорошо ее провели и наилучшим образом представляли интересы Сербии, – заявил Вучич журналистам по итогам визита в Брюссель. – Было тяжело, но мы и не ожидали, что нам будет легко в Брюсселе. Я не уверен, что все понимали, что нужно говорить об экономике, некоторые стали говорить о военных репарациях. Я отказался и сказал, что обсуждать это бессмысленно».

По словам сербского президента, Белград выступает за устранение всех таможенных барьеров между территориями единой страны, но никто не может навязать Сербии товары с печатью и надписью «Республика Косово» – этого сербская сторона никогда не признает.

«Давайте найдем что-то, что сможет сделать торговое соглашение хорошим для обеих сторон. Нам есть что предложить, я надеюсь, что и Приштине есть что предложить нам, и я верю, что это может поспособствовать созданию благоприятных условий ».

Также Вучич напомнил косовской стороне о том, что, согласно Брюссельскому соглашению от 2013 года, в Косово должно было быть создано Содружество сербских муниципалитетов, однако Приштина и по сей день блокирует этот процесс.

«Вы не можете избежать того, что было подписано в соглашении, и мы будет настаивать на этом», – сказал Вучич представителю косовских сепаратистов.

В ходе разговора также поднимался вопрос о пропавших без вести и перемещенных лицах, и сербский лидер четко дал понять, что Белград ничего не намерен скрывать – пусть только Приштина укажет тем места на карте, где могли бы быть подобные захоронения. При этом он напомнил, что из 1644 человек, считающихся пропавшими без вести в Косово в ходе конфликта и последующих после него лет – 570 сербы. И то, что сербская сторона также не имеет доступа к предположительным местам тайных захоронений на территории Косово, например в Кошаре и Истоке.

«Албанцы попросили открыть все военные и полицейские архивы, но мы сказали, что им нужно открыть архивы так называемой «Армии освобождения Косово», чтобы мы могли видеть, где были убиты сербы и другие неалбанцы», – сказал Александр Вучич.

Касательно же перемещенных лиц или беженцев, президент Сербии отметил, что на сегодняшний день таких в Косово насчитывается 220 тысяч человек – 177 тысяч из них сербы.

«Только 1,9 % беженцев сумели вернуться в свои дома, – отметил Вучич. – Мы надеемся найти решение этой проблемы. Тем, кто хочет вернуться, должна быть гарантирована безопасность».

В сою очередь Авдула Хоти по итогам встречи заявил, что ждет полного юридического соглашения, подразумевающего взаимное признание, через несколько недель, либо через несколько месяцев.

«Такого не будет, – ответил Вучич. – Когда я скажу, что он повторил «две страны» двадцать раз, и я каждый раз отвечал «одна страна и одна ее автономная провинция», то вы видите, что кто-то пришел не говорить, а пытаться использовать возможность для более сильного шантажа с целью навязать свои интересы. На это вы улыбаетесь и двигаетесь дальше, сражаясь за интересы своей страны», – добавил Вучич.