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03.01.2019
 
Выборы, ЕС, Политика, Россия, Украина
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В Брюсселе рассказали, чем опасны для Украины выборы в Европарламент

Усиление позиций евроскептиков по итогам выборов в Европарламент, которые пройдут в мае этого года, может ослабить антироссийское единство ЕС.

Об этом в комментарии киевской интернет-газете “Страна” заявил эксперт брюссельского аналитического центра “Открытая Европа” Энтони Эган.

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“Если на выборах в Европарламент крайне правые, они же евроскептики, усилят свои позиции, это поставит под угрозу сам европроект. Кроме того, может ослабнуть единая позиция Европы по многим вопросам, таким, например, как санкции против России. Ведь большинство правых дружественно настроены по отношению к Кремлю, считая, что европейские экономики больше теряют от антироссийских санкций. Что касается поддержки Украины, то этот вопрос может отойти на задний план”, – сказал эксперт.

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