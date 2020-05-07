В Брюсселе схватились за голову: На Балканах растет влияние Москвы и Пекина

07.05.2020, Москва, Олег Кравцов

На фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 Брюссель обеспокоен возрастающим влиянием Российской Федерации и Китая на Западных Балканах.

Об этом пишут «Известия», приводя подборку соответствующих высказываний европейских политиков.

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Издание цитирует дипломатического представителя ЕС, который рассказал агентству Reuters, что 6 мая начался онлайн-саммит, одна из целей которого – показать балканским государствам, что «в Брюсселе хотят их присоединения к Европейскому союзу».

«Мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно», – заявил сказал один из источников агентства.

«По сведениям Reuters, в ЕС недовольны тем, что балканские страны не ценят должным образом финансирование, которое им выделил Брюссель на борьбу с коронавирусом. Европейские дипломаты считают, что эта поддержка более значима и существенна, чем гуманитарная помощь, предоставленная Москвой и Пекином. На самих Балканах считают иначе», – отмечается в публикации.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете La Repubblica заявил, что «Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам, стремясь увеличить свое влияние на глобальном уровне».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что Москва оказывает помощь Риму по прямой просьбе премьер-министра Джузеппе Конте. Также Лавров добавил, что некоторые страны не могут обратиться за помощью к России в борьбе с коронавирусом, потому что «старшие товарищи против».