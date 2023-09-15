В Брюсселе Вучич согласился на компромисс по Косово, Курти – нет

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В ходе переговоров в Брюсселе «премьер-министр» края Альбин Курти отказался вести их без признания независимости Косово Сербией.

Курти не принял предложение отправить в отставку албанских мэров сербских анклавов на севере Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», присутствовавший на переговорах Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что президент Сербии Александар Вучич принял компромиссное предложение ЕС на пути к нормализации отношений, в то время как премьер-министр Косово Альбин Курти не готов двигаться вперед и начать процесс создания Сообщества сербских муниципалитетов.

Лидер косовских сепаратистов настаивал на том, чтобы установить фактическое признание независимости Косово Сербией в качестве первого шага для нормализации взаимоотношений между Белградом и Приштиной.

Боррель считает, что прогресса в деэскалации ситуации на севере Косово нет и по сей день, напомнив, что все 27 членов ЕС потребовали сделать немедленные шаги в этом направлении. Он убежден, что отставка навязанных Приштиной албанских мэров северных сербских анклавов, избранных менее 4% местного населения – лучший способ как можно скорее провести новые выборы в четырех сербских муниципалитетах на севере Косово.

«Если в избирательном процессе не будет прогресса, мы рискуем, что ситуация продолжит обостряться», – отметил еврочиновник.

В свою очередь представитель парламентской оппозиции в Косово, бывший полевой командир и головорез Рамуш Харадинай призвал все оппозиционные силы объединиться, чтобы отстранить Курти.

«Если мы видим, что правительство ведет страну в неправильном направлении и причиняет ущерб, как нам следует действовать? Если кто-то еще надеется, что правительство Курти уведет Косово с проигрышного направления и освободит его от санкций, я уверен, он убедится в его неправоте. Сегодня, когда Косово, наказанное санкциями, сидит за столом переговоров, мы должны сделать шаг, чтобы уйти с неправильного пути», – сказал Харадинай.